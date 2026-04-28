Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Polizei sucht Hinweise nach Wohnungseinbruch

Moers (ots)

Gestern Nachmittag, in der Zeit von 13 Uhr bis 17:30 Uhr, kam es zu einem Wohnungseinbruch in einem Mehrfamilienhaus auf der Bergstraße.

Unbekannte Täter gelangten auf die Terrasse einer Erdgeschosswohnung und hebelten dort gewaltsam die Terrassentür zum Wohnzimmer auf.

Die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten Schmuck.

Zeugen, die in dem Bereich verdächtige Wahrnehmungen über Personen oder Fahrzeuge gemacht haben, werden gebeten sich telefonisch mit der Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841/ 171 0 in Verbindung zu setzen.

EG/Ref. 260427-1700

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell