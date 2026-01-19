Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Alkoholisierter Mann verursacht Rettungseinsatz und leistet dann Widerstand - Bundespolizei ermittelt

Dortmund (ots)

Am 18. Januar wird für einen litauischen Staatsangehörigen am Dortmunder Hauptbahnhof ein Rettungswagen gerufen. Aufgrund des Verhaltens des Mannes erfolgt ein Einsatz der Bundespolizei, gegen die er anschließend Widerstand leistete.

Gegen 22:40 Uhr trafen die Bundespolizisten auf die Rettungswagenbesatzung sowie den 42-Jährigen. Die Rettungskräfte gaben an, dass sie für den Mann alarmiert wurden, dieser jedoch trotz der Alkoholisierung keine medizinische Behandlung benötige. Er verhalte sich jedoch sehr aggressiv und renitent.

Auch gegenüber den Beamten verhielt sich der Litauer von Beginn an unkooperativ, weigerte sich, die Beamten zu begleiten und hielt seine Hände entgegen mehrmaliger Aufforderung in den Jackentaschen. Selbst die Androhung von körperlichem Zwang änderte nichts an seinem Verhalten. Bei den Zwangsmaßnahmen leistete er schließlich massiven Widerstand und wurde durch die Einsatzkräfte zu Boden gebracht und gefesselt.

Auch auf dem Weg zur Dienststelle sperrte er sich und versuchte, die Mitnahme erheblich zu erschweren, sodass er getragen werden musste.

In der Bundespolizeiwache stellten die Beamten die Identität des Beschuldigten aus Willich fest und führten einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von ca. 2,5 Promille.

Nach Abschluss aller polizeilicher Maßnahmen durfte er seinen Weg fortsetzen und muss sich nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell