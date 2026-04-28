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Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort - Radfahrer kollidiert mit geparktem Pkw und flüchtet -Verkehrskommissariat sucht Zeugen

Kamp-Lintfort (ots)

Am 26.04.2026, gegen 11:30 Uhr, beobachtete ein 23-jähriger Mann aus Kamp-Lintfort einen bislang unbekannten Radfahrer, welcher auf einem Handy getippt und den Rosenweg in Kamp-Lintfort in Richtung Mittelweg befuhr.

In Höhe der Hausnummer 26 fuhr der Radfahrer in einen am Straßenrand geparkten Nissan Qashqai eines 74-jährigen Mannes aus Kamp-Lintfort und stürzte.

Durch den Zusammenstoß brach die Plastikverkleidung des Rücklichts am Pkw.

Der Radfahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit und setzte seine Fahrt in Richtung Mittelstraße fort.

Der Zeuge kann den Radfahrer wie folgt beschreiben: männlich, älter als 20 Jahre, Bart, braun gebrannte Haut, gelbe Jacke mit schwarzen Streifen auf den Schultern, grauer Kapuzenpullover, graue Jogginghose, blaues Fahrrad.

Das Verkehrskommissariat sucht Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Fahrradfahrer geben können.

Hinweise nimmt die Polizeiwache West in Kamp-Lintfort unter der Telefonnummer 02842-934 0 entgegen.

/cd Ref. 260426-1130

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

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