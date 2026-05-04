Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unbekannte bestehlen Seniorin

Hamm-Mitte (ots)

Bislang unbekannte Einbrecher verschafften sich am Sonntag, 3. Mai, zwischen 20 Uhr und 22 Uhr, Zugang zu der Wohnung einer 91-jährigen Seniorin am Nordenwall.

Nachdem der oder die Täter in die Wohnung gelangten durchsuchten er oder sie mehrere Schränke und flüchteten anschließend mit drei Umhängetaschen und einer Holzkiste als Diebesgut.

Zeugenhinweise zum Einbruch oder zu Tatverdächtigen nimmt die Polizei Hamm telefonisch unter 02381 916-0 oder als E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(ds)

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