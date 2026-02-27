Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unter Drogeneinfluss mit dem Auto unterwegs

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstagmittag (26.02.2026, 12:45 Uhr) kontrollierten Polizeikräfte in der Hartmannstraße einen 20-jährigen Autofahrer. Während der Kontrolle ergaben sich Hinweise darauf, dass der Mann unter Drogeneinfluss stehen könnte. Ein Urintest bestätigte den Verdacht, dieser verlief positiv auf Kokain. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Die Polizeikräfte brachten ihn zu einer Polizeidienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Wer Drogen wie zum Beispiel Alkohol, bestimmte Medikamente oder illegale Rauschgifte genommen hat und am Straßenverkehr teilnimmt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch andere. Selbst geringe Mengen können zu Ausfallerscheinungen und Fehlleistungen führen. Wer unter dem Einfluss von illegalen Drogen wie Cannabis, Heroin, Morphin, Kokain, Amphetamin oder Ecstasy ohne Ausfallerscheinungen am Straßenverkehr teilnimmt, begeht eine Ordnungswidrigkeit und muss mit einer Geldbuße bis zu 1.500 Euro und einem Fahrverbot zwischen einem und drei Monaten rechnen.

