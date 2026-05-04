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Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei Einbrüche auf der Werler Straße

Hamm-Mitte (ots)

Zwei Versicherungsbüros auf der Werler Straße waren das Ziel von bisher unbekannten Einbrechern.

In der Zeit von Mittwoch, 29. April, 14 Uhr bis zu Freitag, 1. Mai, 22.20 Uhr verschafften sich die Einbrecher unbefugt Zugang durch Aufhebeln einer Tür bzw. eines Fensters. Vor Ort durchwühlten sie diverse Schränke und Schubladen. Konkrete Hinweise zum Diebesgut können derzeit noch nicht getätigt werden.

Zeugenhinweise zum Einbruch oder zu Tatverdächtigen nimmt die Polizei Hamm telefonisch unter 02381 916-0 oder als E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(bf)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

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