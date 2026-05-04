Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Jugendliche bedroht - Täter vorläufig festgenommen

Hamm-Mitte (ots)

Ein 41-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz bedrohte am Montag, 4. Mai, gegen 1.10 Uhr zwei Jugendliche an der Neue Bahnhofsstraße und entwendete anschließend ihre Wertsachen.

Der 41-Jährige war gemeinsam mit einem 27-Jährigen, der ebenfalls keinen festen Wohnsitz hat, auf der Neuen Bahnhofsstraße zu Fuß unterwegs. Als ihnen die beiden Jugendlichen entgegenkamen, bot der 41-Jährige ihnen Drogen zum Verkauf an. Anschließend drohte er den Jugendlichen mit körperlicher Gewalt, sollten sie ihm nicht ihre Wertsachen aushändigen. Er erbeutete Kopfhörer sowie Bargeld.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen waren erfolgreich, sodass die Polizeibeamten die beiden Tatverdächtigen vorläufig festnehmen konnten. (bf)

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