PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Mini beschädigt - Verursacher flüchtig

Hamm-Mitte (ots)

Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte zwischen Dienstag, 28. April, 13.15 Uhr, und Mittwoch, 29. April, 20 Uhr, einen geparkten Mini in der Wilhelminenstraße.

Bei der Rückkehr der Besitzerin wies der schwarze Wagen eine frische Beschädigung am vorderen rechten Kotflügel auf.

Geschätzt liegt der Sachschaden bei mehr als 2.000 Euro.

Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (ds)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Alle Meldungen Alle
  • 04.05.2026 – 10:28

    POL-HAM: Alkoholisierter Radfahrer stürzt und verletzt sich leicht

    Hamm-Herringen (ots) - Nachdem er am Donnerstag, 30. April, gegen 19.30 Uhr auf dem Kissinger Weg den Spiegel eines geparkten VW touchierte, stürzte ein 65-jähriger Radfahrer aus Hamm und verletzte sich leicht. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte konnten diese mit einem Atemalkoholtest feststellen, dass der Hammer sein Rad mit mehr als 1,2 Promille fuhr. Ein Rettungswagen brachte den Leichtverletzten zur ambulanten ...

    mehr
  • 04.05.2026 – 10:26

    POL-HAM: Zwei Einbrüche auf der Werler Straße

    Hamm-Mitte (ots) - Zwei Versicherungsbüros auf der Werler Straße waren das Ziel von bisher unbekannten Einbrechern. In der Zeit von Mittwoch, 29. April, 14 Uhr bis zu Freitag, 1. Mai, 22.20 Uhr verschafften sich die Einbrecher unbefugt Zugang durch Aufhebeln einer Tür bzw. eines Fensters. Vor Ort durchwühlten sie diverse Schränke und Schubladen. Konkrete Hinweise zum Diebesgut können derzeit noch nicht getätigt ...

    mehr
  • 04.05.2026 – 10:09

    POL-HAM: Jugendliche bedroht - Täter vorläufig festgenommen

    Hamm-Mitte (ots) - Ein 41-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz bedrohte am Montag, 4. Mai, gegen 1.10 Uhr zwei Jugendliche an der Neue Bahnhofsstraße und entwendete anschließend ihre Wertsachen. Der 41-Jährige war gemeinsam mit einem 27-Jährigen, der ebenfalls keinen festen Wohnsitz hat, auf der Neuen Bahnhofsstraße zu Fuß unterwegs. Als ihnen die beiden Jugendlichen entgegenkamen, bot der 41-Jährige ihnen Drogen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren