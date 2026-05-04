Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Mini beschädigt - Verursacher flüchtig

Hamm-Mitte (ots)

Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte zwischen Dienstag, 28. April, 13.15 Uhr, und Mittwoch, 29. April, 20 Uhr, einen geparkten Mini in der Wilhelminenstraße.

Bei der Rückkehr der Besitzerin wies der schwarze Wagen eine frische Beschädigung am vorderen rechten Kotflügel auf.

Geschätzt liegt der Sachschaden bei mehr als 2.000 Euro.

Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (ds)

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