Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Linienbus verunglückt - mehrere Verletzte

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Buer sind am Dienstagmorgen, 28. April 2026, mehrere Insassen eines Busses verletzt worden.

Gegen 8.45 Uhr war der Bus auf der De-La-Chevallerie-Straße aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Baum, der sich auf einem Grünstreifen in der Mitte der Straße befand, kollidiert. Der Rettungsdienst versorgte zunächst vor Ort die verletzten Insassen, die Feuerwehr befreite den eingeklemmten 53-jährigen Busfahrer. Anschließend wurden mehrere Verletzte vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Lesen Sie hierzu die Pressemitteilung der Feuerwehr Gelsenkirchen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116260/6264366

Die Polizei Gelsenkirchen nahm die Ermittlungen auf. Ein spezielles Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Recklinghausen unterstützte die Unfallaufnahme. Die De-La-Chevallerie-Straße war für mehrere Stunden zunächst in Richtung Hassel gesperrt, später für die Unfallaufnahme zwischen Nienhofstraße und Goldbergstraße in beide Fahrtrichtungen.

Während der Unfallaufnahme erfasste ein vorbeifahrender Linienbus eine vor Ort anwesende Polizistin. Die Beamtin wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.

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