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Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unfallflucht auf dem Südring: Unbekannter lässt verletzten Jugendlichen zurück

Hamm-Mitte (ots)

Ein bislang unbekannter Unfallverursacher flüchtete am Montag, 4. Mai, gegen 16.20 Uhr von einer Unfallörtlichkeit im Kreuzungsbereich Südring/Sternstraße - dabei ließ er einen verletzten Jugendlichen zurück.

Der 16-jährige Radfahrer beabsichtigte mit seinem Fahrrad die Kreuzung Südring/Sternstraße in östliche Richtung zu überqueren, als der Unbekannte mit seinem "dunkelblauen Familienauto" nach links auf die Sternstraße einbog. Hierbei übersah der Fahrer des Wagens den Radfahrer, der zwar durch eine Vollbremsung eine Kollision vermeiden konnte, jedoch in der Folge stürzte und sich leicht verletzte.

Anstatt sich um den verletzten Jugendlichen aus Hamm zu kümmern, flüchtete der Auto-Fahrer von der Unfallörtlichkeit.

Bei dem Fahrer soll es sich um einen zirka 30 Jahre bis 40 Jahre alten Mann mit schwarzen Haaren gehandelt haben.

Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (ds)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

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