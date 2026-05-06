Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 11-Jährige leicht verletzt

Hamm-Mitte (ots)

Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto zog sich eine 11-Jährige am Dienstag, 5. Mai, leichte Verletzungen zu.

Eine 28-jährige Opel-Fahrerin befuhr gegen 16.20 Uhr die Neue Bahnhofsstraße in westlicher Richtung. Auf Höhe der Bushaltestelle lief die 11-Jährige unvermittelt auf die Straße. Durch den Zusammenstoß verletzte sich sich leicht. Ein Rettungswagen brachte sie zur ambulanten Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus. (bf)

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