Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 24-jährige Pedelecfahrerin leicht verletzt

Hamm-Herringen (ots)

Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto zog sich eine 24-jährige Pedelecfahrerin am Mittwoch, 6. Mai, leichte Verletzungen zu.

Die Pedelecfahrerin befuhr gegen 10.45 Uhr den Radweg der Dortmunder Straße in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Auf Höhe des Bürgeramts stieß sie mit einem Opel eines 56-Jährigen zusammen, der auf einer Parkplatzzufahrt stand. Ein Rettungswagen brachte sie zur ambulanten Behandlung in ein örtliches Krankenhaus. (bf)

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