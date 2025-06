Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: versuchte Einbrüche im Stadtgebiet

Kandel (ots)

In der Nacht von Samstag, 07.06.2025 auf Sonntag, 08.06.2025 kam es in der Hauptstraße in Kandel zu zwei versuchten Einbrüchen in dortige Ladengeschäfte. Der oder die unbekannten Täter versuchten jeweils die Zugangstüren zu den Läden aufzuhebeln, was in beiden Fällen jedoch nicht gelang. An beiden Objekten entstand Sachschaden.

Um mögliche Zeugenhinweise wird gebeten.

Diese sind unter der Telefonnummer 07271 / 92210 oder per Email an piwoerth@polizei.rlp.de an die Polizeiinspektion Wörth am Rhein zu richten.

