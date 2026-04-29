Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstählen von sakralen Gegenständen

Augsburg (ots)

Lechhausen - Zwischen Samstag (25.04.2026) und Dienstag (28.04.2026) entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter eine Madonna-Figur aus Bronze von einem Grab auf dem Alten Ostfriedhof in der Kurt-Schumacher-Straße. Der Beuteschaden wird derzeit abgeklärt. Zusätzlich entstand ein Sachschaden am Grabstein in Höhe von etwa 1.000 Euro. Lechhausen - Zwischen Sonntag (26.04.2026) und Dienstag (28.04.2026) entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter eine weitere Madonna-Figur aus Bronze von einem Grab auf dem Alten Ostfriedhof in der Kurt-Schumacher-Straße. Der Beuteschaden wird derzeit abgeklärt. Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen besonders schweren Diebstahls und Sachbeschädigung gegen die unbekannten Täter. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

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