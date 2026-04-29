Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Fahrraddiebstahl
Augsburg (ots)
Oberhausen - Zwischen Freitag (24.04.2026) und Dienstag (28.04.2026) entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein abgesperrtes Pedelec aus einem Fahrradabstellplatz in der Höchstetterstraße. Der Beuteschaden beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Betrag. Die Polizei ermittelt nun wegen besonders schweren Diebstahls gegen die unbekannten Täter. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.
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