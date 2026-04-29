POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Fahrraddiebstahl

Augsburg (ots) - Hammerschmiede - Am Montag (27.04.2026) meldete ein Passant am Nordufer des Autobahnsees in der Mühlhauser Straße einen aufgebrochenen Möbeltresor. Gegen 15:30 Uhr meldete ein 40-jähriger Mann den Tresor, der augenscheinlich aus einem Diebstahl stammt. Der Tresor war ursprünglich in einer Wand oder am Schrankboden verschraubt und wurde offenbar gewaltsam geöffnet. Der Inhalt wurde entwendet. Die ...

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