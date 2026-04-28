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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl

Augsburg (ots)

Hammerschmiede - Am Montag (27.04.2026) meldete ein Passant am Nordufer des Autobahnsees in der Mühlhauser Straße einen aufgebrochenen Möbeltresor. Gegen 15:30 Uhr meldete ein 40-jähriger Mann den Tresor, der augenscheinlich aus einem Diebstahl stammt. Der Tresor war ursprünglich in einer Wand oder am Schrankboden verschraubt und wurde offenbar gewaltsam geöffnet. Der Inhalt wurde entwendet. Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen Diebstahls gegen unbekannte Täter. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323 2310 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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