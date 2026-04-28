Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach gefährlicher Körperverletzung

Augsburg (ots)

Jakobervorstadt - Am Montag (27.04.2026) kam es in der Jakoberstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 49-Jährigen und zwei Männern. Gegen 19:15 Uhr gerieten die Männer in Streit, nachdem der 49-Jährige den anderen beiden vorwarf, seinen Rucksack gestohlen zu haben. Im Verlauf der Auseinandersetzung beschädigte der 49-jährige Mann ein Fahrrad und warf eine Bierflasche, die mehrere unbeteiligte Personen knapp verfehlte. Etwa zehn Minuten später kehrte er mit einer Pistole und einem Messer bewaffnet zurück. Er bedrohte einen der Männer und beschädigte dessen Fahrradreifen. Die Polizei konnte den Mann vor Ort festnehmen. Hierbei stellte sich heraus, dass es sich bei der Pistole zwar um eine Echtwaffe handelte, diese jedoch unbrauchbar gemacht wurde. Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung gegen den 49-jährigen Mann. Der 49-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

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