Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Niefern-Öschelbronn (Enzkreis) Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen

(Enzkreis) Niefern-Öschelbronn (ots)

Am Samstagnachmittag gegen 15:50 Uhr kam es auf der Hauptstraße (L1125) zwischen den Ortsteilen Niefern und Öschelbronn zu einem Zusammenstoß zweier Pkw. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 19-jähriger Fahrzeugführer mit seinem BMW in Richtung Niefern und kam in einer Kurve auf die Gegenfahrspur. Hierbei kollidierte er mit einem entgegenkommenden Opel. Der Fahrzeugführer des BMW sowie die 34-jährige Fahrzeugführerin des Opel und deren beiden mitfahrenden Kinder wurden durch den Verkehrsunfall leicht verletzt. Die Verletzten wurden durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zur Reinigung der Fahrbahn wurde eine Spezialfirma angefordert. Die Freiwillige Feuerwehr Niefern-Öschelbronn war mit 25 Kräften und fünf Fahrzeugen vor Ort. Die Fahrbahn ist derzeit noch voll gesperrt.

Ingo König

Führungs- und Lagezentrum

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