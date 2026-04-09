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Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Betrüger versprechen angebliche Gewinne und schlagen erneut zu - Polizei gibt Tipps zu Online-Trading

Pforzheim (ots)

Betrogen wurde ein Mann von bislang unbekannten Tätern, welche mit angeblich lukrativen Geldanlagen lockten

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde der Geschädigte bereits im Spätjahr 2025 über einen Messenger-Dienst von mehreren unbekannten Profilnutzern kontaktiert. Man stellte diesem ein angeblich lukratives Aktien-Investment in Aussicht. In der Folge überwies der Geschädigte mehrfach höhere Geldbeträge über Crypto-Trading Plattformen. Später forderten die Täter weiteres Geld für Depotauszahlungen. Bis der Betrug aufflog, hatten die Unbekannten bereits einen niedrigen sechsstelligen Eurobetrag beiseitegeschafft. Das Kriminalkommissariat in Pforzheim hat die Ermittlungen in diesem Fall aufgenommen.

Immer wieder kommt es zu ähnlich gelagerten Fällen, oft mit dem gleichen Ergebnis: Täter erbeuten mit dem angeblichen Versprechen von hohen Renditen das Ersparte der Geschädigten.

Ihre Polizei Pforzheim gibt nachfolgende Tipps an die Hand:

   -	Ungewöhnlich hohe Gewinne mit wenig Einsatz, sollten 
misstrauisch machen.
   -	Banken und Sparkassen gehen nicht direkt auf Kunden zu, um sie 
zum Online-Trading zu bringen.
   -	Seien Sie misstrauisch, wenn die Investitionen in 
Kryptowährungen getätigt werden sollen.
   -	Informieren Sie sich über die Trading-Plattformen, bevor Sie 
sich anmelden oder Geld überweisen. - Nutzen Sie dafür z. B. die 
Unternehmensdatenbank der BaFin (Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht)
   -	Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Fragen Sie notfalls 
bei der offiziellen Plattform nach, wer der Händler ist.
   -	Geben Sie keine sensiblen Daten preis, wie Zugangsdaten zum 
Online-Banking oder zum Depot, Ausweisfotos oder Ihre Anschrift.
   -	Überweisen Sie kein Geld auf unbekannte Konten.
   -	Befürchten Sie Opfer geworden zu sein? - Erstatten Sie zeitnah 
Anzeige bei Ihrer örtlichen Polizei!
   -	Die Verbraucherzentrale gibt weitere Hinweise, wie Sie unseriöse
Online-Tradingplattformen erkennen können.

Benjamin Koch, Polizeipräsidium Pforzheim, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

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