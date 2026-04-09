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Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Calw - Körperverletzung unter mehreren Personen - Polizei sucht Zeugen

Calw (ots)

Verletzt worden sind zwei Männer bei einer körperlichen Auseinandersetzung in der Calwer Innenstadt

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen waren am Mittwoch 8.4.26, gegen 17:30 Uhr, zwei heranwachsende Männer auf der Lederstraße in Richtung Innenstadt fußläufig unterwegs, als sich ein dunkles Fahrzeug näherte. Aus diesem stiegen mehrere Männer aus und kurz darauf kam es aus noch ungeklärten Gründen zu einem Wortgefecht. Die beiden Heranwachsenden und späteren Geschädigten flüchteten in Richtung Torgasse. Sie wurde seitens der Verfolger eingeholt und zu Boden geworfen. Des Weiteren, so der jetzige Stand, sollen sie geschlagen und getreten worden sein. Vermutlich kam auch ein Schlagwerkzeug zum Einsatz. Die Geschädigten zogen sich hierbei eher leichtere Verletzungen zu.

Die Polizei leitete umgehend nach dem Eingang eines Notrufs die Fahndungsmaßnahmen nach den Flüchtenden ein. Hierbei konnte einer der mutmaßlichen Täter im Alter von 20 Jahren vorläufig festgenommen werden. Dieser wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Die Ermittlungen, insbesondere zum Tatmotiv und weiteren Beteiligten dauert seitens des Polizeireviers in Calw an.

Zeugen, die Beobachtungen zu dem Geschehensablauf gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Calw unter der Telefonnummer 07051 1613511 zu melden.

Benjamin Koch, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

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