Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Landkreis Calw - Betrug durch falschen Bankmitarbeiter

Landkreis Calw (ots)

Ein 75-jähriger Mann ist am vergangenen Donnerstag Opfer eines Betrügers geworden, der sich als Bankmitarbeiter ausgegeben hat.

Nach derzeitigem Kenntnisstand bekam der Mann am Donnerstagabend einen Anruf von einem vermeintlichen Mitarbeiter seiner Bank. Durch geschickte Gesprächsführung erhielt der Betrüger Zugriff auf das Online-Banking des Opfers und erstellte sich zwei digitale Girokarten. Im Anschluss wurden mehrere Zahlungen verfügt. Der Schaden beläuft sich auf einen hohen vierstelligen Eurobetrag.

Tipps Ihrer Polizei, wie Sie sich vor Telefonbetrügern schützen können:

- Geben Sie auf keinen Fall private Daten z.B. Bankkonto- oder Kreditkartendaten, oder Zugangsdaten zu Kundenkonten (z.B. PayPal) heraus. - Gewähren Sie einem unbekannten Anrufer niemals Zugriff auf Ihren Rechner beispielsweise mit der Installation einer Fernwartungssoftware.

Wenn Sie bereits Opfer wurden:

- Trennen Sie Ihren Rechner vom Internet und fahren Sie ihn runter. Ändern Sie über einen nicht infizierten Rechner unverzüglich betroffene Passwörter. - Lassen Sie Ihren Rechner überprüfen und das Fernwartungsprogramm auf Ihrem Rechner löschen. - Nehmen Sie Kontakt zu den Zahlungsdiensten und Unternehmen auf, deren Zugangsdaten in den Besitz der Täter gelangt sind. - Lassen Sie sich von Ihrem Geldinstitut beraten, ob Sie bereits getätigte Zahlungen zurückholen können. - Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

Melanie Konrad, Pressestelle

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