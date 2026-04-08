Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Calw - Dieseldiebe schlagen auf Baustelle zu -Polizei sucht Zeugen-

Calw (ots)

Bislang unbekannte Dieseldiebe sind zwischen Donnerstag (02.04.2026) und Dienstag (07.04.2026) auf der Baustelle in der Bahnhofstraße zu Gange gewesen. An Tankcontainern zapften die Unbekannten 2000 Liter Kraftstoff ab. Mit ihrer Beute entkamen die Diebe unerkannt. Aufgrund der Menge des Diebesgutes ist davon auszugehen, dass die Täter ein größeres Fahrzeug oder gar einen Lastwagen zum Abtransport nutzten. Die Tatzeit muss zwischen Donnerstagabend, 17:00 Uhr und Dienstagmorgen gegen 09:30 Uhr gelegen haben. Beamte des Polizeireviers Calw haben die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die zur Tatzeit im Bereich der Baustelle Fahrzeuge oder Personen bemerkt haben, werden gebeten sich unter 07051 161-0 zu melden.

Simone Unger, Pressestelle

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