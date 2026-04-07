Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Ispringen - Einbruch in Werkstatt

Polizei sucht Zeugen

Ispringen (ots)

Im Zeitraum von Samstagabend, den 4. April, bis Montagabend, den 6. April, sind unbekannte Diebe in eine Werkstatt in Ispringen eingebrochen und haben mehrere Maschinen gestohlen.

Nach bisherigen Ermittlungen gelangten die Täter gewaltsam über den Hintereingang in das Gebäude in der Schulstraße. Im Inneren entwendeten sie verschiedene akkubetriebene Geräte, darunter Bohrhammer, Sägen, Flex und einen Kompressor. Der genaue Wert der entwendeten Geräte steht noch nicht fest, jedoch dürfte der Schaden erheblich sein.

Die Polizei Pforzheim bittet um Mithilfe. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum auffällige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern oder dem Diebstahl geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Pforzheim-Nord unter der Telefonnummer 07231 186 3211 zu melden.

Alexander Uhr, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell