Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Keltern - Einbruch in Wohngebäude - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Keltern (ots)

Eingebrochen sind bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus in Keltern-Dietlingen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen drangen die oder der Täter in der Zeit vom 31.3.26 bis 04.04.26 gewaltsam über ein Fenster in ein Haus ein, welches sich in der Fröbelstraße befindet. Im Inneren durchsuchten die Einbrecher mehrere Räume. Derzeit ist noch nicht abschließend geklärt, ob Gegenstände entwendet wurden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld bemerkt haben, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 07231 186-4444 zu melden.

Benjamin Koch, Pressestelle

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