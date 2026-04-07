Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Mit über zwei Promille am Steuer: 29-Jähriger verursacht hohen Sachschaden

Pforzheim (ots)

Seinen Führerschein abgeben müssen, hat am Samstagabend ein 29-Jähriger, der deutlich alkoholisiert mit seinem Fahrzeug einen Verkehrsunfall gebaut hat.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der Mann gegen 21:00 Uhr mit seinem VW die Leipziger Straße in Fahrtrichtung Beuthener Straße. Mutmaßlich aufgrund seiner Alkoholisierung kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem am Straßenrand geparkten Auto. In der Folge wurde der VW nach links abgewiesen und kam auf dem gegenüberliegenden Gehweg zum Stillstand. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten bei dem Fahrer deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Atemalkoholvortest ergab einen Wert von über zwei Promille. Dem 29-Jährigen wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Die Beamten behielten seinen Führerschein noch vor Ort ein. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden, der auf rund 20.000 Euro geschätzt wird.

Benedikt Sengle, Pressestelle

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