Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Unbekannte töten Ziegen auf Weide - Polizei bittet um Hinweise

Mühlacker (ots)

Bislang unbekannte Täterschaft hat sich in der Nacht von Sonntag auf Montag unbefugt Zutritt zu einer Weide bei Enzberg verschafft und dort drei Ziegen geschlachtet.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen begaben sich der oder die Täter in das Ziegengatter, welches sich in der Nähe der Landesstraße 1173 zwischen Enzberg und Ötisheim, gegenüber dem Steinbruch, befindet. Auf der Weide tötete die Täterschaft insgesamt drei Ziegen und entwendete das Fleisch. Die Schlachtabfälle und weitere tierische Überreste wurden zurückgelassen.

Der Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Pforzheim hat die Ermittlungen, unter anderem wegen des Verdachts auf Verstöße gegen das Tierschutzgesetz, übernommen.

Zeugen, die im genannten Bereich verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mühlacker unter der Rufnummer 07041 9693-0 zu melden.

Melanie Konrad, Pressestelle

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