Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Einbruch in Juweliergeschäft - Zeugen gesucht

Pforzheim (ots)

Pforzheim - Einbruch in Juweliergeschäft - Zeugen gesucht

Aus dem Schaufenster eines Schmuckgeschäftes in der Pforzheimer Innenstadt hat ein bislang unbekannter Mann am frühen Montagmorgen Schmuck entwendet.

Nach bisherigem Ermittlungsstand beobachtete eine aufmerksame Zeugin gegen 3:15 Uhr einen Einbruch in ein Juweliergeschäft in der Bahnhofstraße. Ein bislang unbekannter Mann schlug die Schaufensterscheibe ein, griff mit seiner Hand in die Auslage und steckte diverse Schmuckstücke in seinen mitgeführten Rucksack. Anschließend rannte der Mann Richtung Blumenhof davon. Der Wert des Diebesgutes ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen, welche durch das Polizeirevier Pforzheim-Nord geführt werden.

Gesucht wird ein etwa 185 cm großer Mann mit kräftiger Statur. Er war komplett dunkel gekleidet und trug einen großen, schwarzen Rucksack.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf die oben beschriebene Person geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07231 186-3211 zu melden.

Melanie Konrad, Pressestelle

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