POL-Pforzheim: Nachtragsmeldung zu: (PF) Pforzheim - Vermisstenfahndung nach 62-Jährigem
Pforzheim (ots)
Wie bereits am 25.02.2026 berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/6223322), wurde seit dem 22.02.2026 ein 62-jähriger Mann aus Pforzheim vermisst. Der Vermisste konnte am Samstagnachmittag leblos am Rand einer Kleingartenlage in Pforzheim aufgefunden werden. Anhaltspunkte auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor.
Melanie Konrad, Pressestelle
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