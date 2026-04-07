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Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Nachtragsmeldung zu: (PF) Pforzheim - Vermisstenfahndung nach 62-Jährigem

Pforzheim (ots)

Wie bereits am 25.02.2026 berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/6223322), wurde seit dem 22.02.2026 ein 62-jähriger Mann aus Pforzheim vermisst. Der Vermisste konnte am Samstagnachmittag leblos am Rand einer Kleingartenlage in Pforzheim aufgefunden werden. Anhaltspunkte auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor.

Melanie Konrad, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

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