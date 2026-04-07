POL-Pforzheim: Nachtragsmeldung zu: (PF) Pforzheim - Vermisstenfahndung nach 62-Jährigem

Nagold (ots) - Zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B28 kam es am Ostersonntag gegen 07:00 Uhr zwischen Nagold und Jettingen. Ein mit fünf jungen Frauen besetzter Opel Corsa kam mutmaßlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit in einer Kurve von der Fahrbahn ab, überschlug sich mehrfach und landete im angrenzenden Feld auf dem Dach. Die 19 jährige Fahrzeugführerin und ihre vier Mitfahrerinnen im Alter von 18 bis ...

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