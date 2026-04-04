Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Verkehrsunfall mit drei Leichtverletzten in Straubenhardt

Pforzheim (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen kam es am Samstag gegen 14:30 Uhr auf der L339 an der sogenannten Blockhüttenkreuzung. Der aus Richtung Niebelsbach kommende, 84 jährige Fahrer eines Skoda wollte die Kreuzung in Richtung Schwann queren. Hierbei missachtete er das für ihn gültige STOP-Zeichen und fuhr langsam in die Kreuzung ein. Der auf der Vorfahrtstraße befindliche, Richtung Arnbach fahrende 32 jährige Fahrer eines VW konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Skoda. Beide Fahrzeugführer sowie die Beifahrerin des Skoda wurden leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 30000EUR.

Jörg Uthgenannt

Führungs- und Lagezentrum

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