Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Knittlingen - Betrug durch falsche Polizeibeamte - Zeugen gesucht

Knittlingen (ots)

Am Donnerstagmittag ist es in Knittlingen zu mehreren Anrufen durch Betrüger gekommen, die sich als Polizeibeamte ausgaben und ihre Opfer vor möglichen Einbrüchen warnten. Unter diesem Vorwand drängten die Täter darauf, Wertgegenstände und Bargeld zur Sicherung an die Polizei zu übergeben. In den meisten Fällen wurde der Betrugsversuch erkannt und das Telefonat beendet.

Eine Seniorin, die am Donnerstagmittag ebenfalls von einem vermeintlichen Polizeibeamten angerufen wurde, übergab noch während des Telefonats einen mittleren vierstelligen Bargeldbetrag an einen angeblichen Kollegen des Anrufers. Der Abholer wird als junger, großer, schlanker Mann mit dunklen Haaren beschrieben. Er war mit einer dunklen Sportjacke und einer dunklen Hose bekleidet.

Die Kriminalpolizei in Calw hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die zwischen 17.00 Uhr und 18:30 Uhr in Knittlingen, insbesondere im Bereich der Bahnhofstraße, Hölderlinstraße und Brettener Straße, den oben beschriebenen Mann gesehen haben oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich beim Kriminaldauerdienst in Pforzheim unter der Rufnummer 07231 186-4444 zu melden.

Melanie Konrad, Pressestelle

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