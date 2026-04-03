Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Calw - Frontalzusammenstoß zweier Wohnmobile

Pforzheim (ots)

Zu einem schweren Unfall kam es am Karfreitag, gegen 12.00 Uhr, auf der Stuttgarter Straße in Calw. Der 59-jährige Fahrer eines Wohnmobils (Marke Fiat) fuhr auf der Stuttgarter Straße in Richtung Innenstadt. Vermutlich infolge einer medizinischen Ursache geriet er in Höhe des Gartenwegs auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte sein Fahrzeug frontal mit einem entgegenkommenden anderen Wohnmobil (Cathago), das von einem 82-jährigen Mann gelenkt wurde. Der Fahrer des unfallverursachenden Wohnmobils wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Er musste von der Feuerwehr befreit werden. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Nach derzeitigem Stand sind seine unfallbedingten Verletzungen nicht so schwer. Seine 55 Jahre alte Mitfahrerin blieb nach derzeitigem Stand unverletzt. Der 82-jährige Lenker des entgegenkommenden Wohnmobils und seine 71-jährige Beifahrerin wurden ebenfalls in ein Krankenhaus eingeliefert. Sie wurden nach derzeitigem Stand nur leicht verletzt. An beiden Wohnmobilen entstand Totalschaden. Sie mussten abgeschleppt werden. Ein am Fahrbahnrand geparkter Pkw "Mini" wurde bei dem Unfall ebenfalls beschädigt. Die Gesamtschadenshöhe wird auf über 200.000 Euro geschätzt. Die Stuttgarter Straße war während der Unfallaufnahme und wegen der Bergungs- und Aufräumarbeiten bis 15.45 Uhr voll gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.

Andreas Kuttruff, Führungs- und Lagezentrum

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