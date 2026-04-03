Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim-Hohenwart - Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim und des PP Pforzheim - Streitigkeiten enden in versuchtem Tötungsdelikt

Pforzheim (ots)

Am Donnerstagabend ist es im Pforzheimer Ortsteil Hohenwart zu einem versuchten Tötungsdelikt gekommen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befand sich gegen 17:45 Uhr ein 48-jähriger Mann aus Hohenwart mit seinen Hunden auf einem Feldweg, als er dort zufällig auf einen 30-jährigen Mann traf. Im weiteren Verlauf kam es zwischen den beiden zu Streitigkeiten, die zunächst in ein Handgemenge mündeten. Im Zuge der Auseinandersetzung soll der 30-Jährige ein Cuttermesser eingesetzt und den 48-Jährigen im Bereich des Oberkörpers lebensgefährlich verletzt haben. Andere Spaziergänger verständigten umgehend die Polizei. Den eintreffenden Einsatzkräften gelang es, den Tatverdächtigen vor Ort vorläufig festzunehmen. Der angegriffene Mann musste notärztlich versorgt werden. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus, wo er intensivmedizinisch behandelt wurde. Nach aktuellem Stand befindet er sich nicht mehr in Lebensgefahr. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim erließ das Amtsgericht Pforzheim am Freitagmittag Haftbefehl wegen versuchten Totschlags gegen den 30-jährigen Tatverdächtigen. Der zuständige Haftrichter setzte den Haftbefehl in Vollzug. Seitdem befindet sich der Tatverdächtige in einer Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07231 186 4444 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Christian Schwab, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim

Alexander Uhr, Pressesprecher des Polizeipräsidium Pforzheim

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