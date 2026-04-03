Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Ötisheim - Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw mit einer schwer- und leicht verletzten Person

Pforzheim (ots)

An Gründonnerstag kam es auf der Landesstraße 1173 zwischen Ötisheim und Enzberg zu einem Verkehrsunfall bei dem ein Fahrzeugführer schwer- und ein weiterer leicht verletzt wurden.

Ersten Ermittlungen zu Folge befuhr gegen 17.30 Uhr ein 22-jähriger mit seinem Seat die Landesstraße von Enzberg in Richtung Ötisheim. Auf Höhe des Steinbruchs Enzberg beabsichtigte ein 79-jähriger Renault-Fahrer aus einem Feldweg heraus auf die Landesstraße einzubiegen. Hierbei kam es zur Kollision zwischen beiden Pkw. Der Seatfahrer wurde dabei schwer- und der Unfallverursacher leichtverletzt durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser transportiert. Am Seat entstand Schaden von 15.000 Euro und am Renault 2500 Euro. Beide mussten abgeschleppt werden.

Die Unfallstelle war für die Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen bis gegen 18.30 Uhr voll gesperrt.

Robert Odelga, Führungs- und Lagezentrum

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