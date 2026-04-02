Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Einbrecher machen Beute

Zeugen gesucht

Pforzheim (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es zu Einbrüchen in zwei Firmen im Brötzinger Tal. In einem Fall verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu den Räumlichkeiten eines Unternehmens in der Dennigstraße.

Nach bisherigen Ermittlungen öffneten die Täter mit brachialer Gewalt, teils mit Ketten gesicherte Türen und durchwühlten Schränke, wobei sie hochwertige Wertgegenstände entwendeten. Der entstandene Diebstahlsschaden beläuft sich auf einen fast sechsstelligen Euro-Bereich. Der Sachschaden am Gebäude wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt.

Die Ermittler des Polizeipräsidiums Pforzheim prüfen derzeit, ob ein Zusammenhang zwischen diesem Einbruch und einem weiteren Vorfall in der gleichen Nacht in der Gülichstraße besteht. Bei diesem Einbruch wurde ein deutlich geringerer Schaden verursacht, der erste Schätzungen zufolge eines hohen dreistelligen Betrag erreicht.

Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer Beobachtungen gemacht hat oder verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe der Tatorte gesehen hat, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Pforzheim-Süd unter der Telefonnummer 07231/4238200 in Verbindung zu setzen.

Alexander Uhr, Pressestelle

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