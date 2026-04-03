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Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Neulingen - Geschwindigkeitsmessung auf der Bundesstraße 294

Pforzheim (ots)

Beamte der Verkehrspolizei Pforzheim haben an Gründonnerstag Geschwindigkeitsmessungen auf der Bundesstraße 294 bei Neulingen durchgeführt. In der Zeit von 07:30 Uhr bis 12:00 Uhr wurden auf Gemarkung Neulingen knapp 700 Fahrzeuge gemessen. Es kam in der Summe zu 47 geahndeten Geschwindigkeitsüberschreitungen. Ein PKW-Fahrer, war mit gemessenen 109 km/h bei erlaubten 70km/h unterwegs. Durch einen Lkw wurde die zulässige Geschwindigkeit von 60 km/h um 26 km/h überschritten.

Mit einer Überschreitung bis 20 km/h wurden 12, bis 30 km/h 7 und bis 40 km/h 2 Pkw-Fahrer beanstandet.

Die Polizei wird die Kontrollen der Verkehrsregeln weiter fortsetzen um deren Einhaltung sicherzustellen und die allgemeine Verkehrssicherheit zu erhöhen. Zu schnelles Fahren bleibt weiterhin eine der Hauptursachen für Unfälle mit Personenschäden.

Robert Odelga, Führungs- und Lagezentrum

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

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