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Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Werkzeug von Baustelle entwendet

Pforzheim (ots)

Aus einem Gebäude in der Pforzheimer Innenstadt, in dem derzeit Bauarbeiten stattfinden, hat bislang unbekannte Täterschaft in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag Werkzeug gestohlen.

Nach bisherigem Kenntnisstand drangen der oder die Täter zwischen Mittwoch, 16:00 Uhr, und Donnerstag, 8:30 Uhr, in das Erdgeschoss des in der Barfüßergasse gelegenen Hauses ein und entwendeten Bauwerkzeuge, Baumaterial und ein Radio. Der Gesamtschaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Eurobetrag geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07231 186-3211 beim Polizeirevier Pforzheim-Nord zu melden.

Melanie Konrad, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

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