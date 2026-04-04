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Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Unbekannte erbeuten Bargeld - Zeugensuche

Horb am Neckar (ots)

Einbrecher haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag aus einem Mehrparteienhaus im Stadtteil Bildechingen Bargeld entwendet.

Nach bisherigem Kenntnisstand gelangte die bislang unbekannte Täterschaft über ein Kellerfenster auf der Gebäuderückseite in das in der Eutinger Straße gelegene Wohnhaus. Durch das Treppenhaus erreichte sie die Erdgeschosswohnung und entwendete von dort Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Melanie Konrad, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

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