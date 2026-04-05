Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Alkoholunfall mit fünf Schwerverletzten auf B28

Nagold (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B28 kam es am Ostersonntag gegen 07:00 Uhr zwischen Nagold und Jettingen. Ein mit fünf jungen Frauen besetzter Opel Corsa kam mutmaßlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit in einer Kurve von der Fahrbahn ab, überschlug sich mehrfach und landete im angrenzenden Feld auf dem Dach. Die 19 jährige Fahrzeugführerin und ihre vier Mitfahrerinnen im Alter von 18 bis 20 Jahren wurden allesamt schwer und zum Teil lebensgefährlich verletzt in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Die Fahrzeuginsassen standen erkennbar unter Alkoholeinfluss. Ein bei der Fahrzeugführerin durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,2 Promille. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein einbehalten. Bei dem Einsatz waren fünf Rettungswagen, 2 Notärzte, ein Rettungshubschrauber, vier Feuerwehrfahrzeuge sowie vier Funkstreifenwagen im Einsatz. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die B28 zeitweise voll gesperrt. Das Unfallfahrzeug wurde abgeschleppt, der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 4000 EUR.

Jörg Uthgenannt

Führungs- und Lagezentrum

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