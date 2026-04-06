Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Großbrand in Lagerhalle

Mühlacker (ots)

Am Ostersonntag gegen 22:15 Uhr wurde ein Brand in einer Lagerhalle im Mühlacker Ortsteil Lomersheim gemeldet. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte wenige Minuten nach der Meldung stand die Halle bereits in Vollbrand. Da ein Übergreifen des Feuers auf ein benachbartes Wohngebäude nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde durch die Feuerwehr die Räumung der Bewohner veranlasst. Nach ersten Erkenntnissen wurde die Halle von mehreren Firmen zu Lagerzwecken von diversen Materialien, unter anderem auch Elektroschrott genutzt. Durch die starke Rauchentwicklung kam es zu Geruchsbeeinträchtigungen bis in die östlich angrenzenden Gemeinden des Landkreis Ludwigsburg. Erst nach Stunden gelang es der Feuerwehr Mühlacker mit Unterstützung der Wehren der umliegenden Gemeinden den Brand unter Kontrolle zu bringen. Personen wurden nicht verletzt. Erkenntnisse zur Brandursache liegen derzeit noch nicht vor und sind Gegenstand kommender Ermittlungen. Die Schadenshöhe dürfte in die Millionen gehen.

Jörg Uthgenannt

Führungs- und Lagezentrum

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