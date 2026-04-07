Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Niefern-Öschelbronn - Rollerfahrer flüchtet vor Kontrolle

Zeugen gesucht

Niefern-Öschelbronn (ots)

Am Ostermontag kam es gegen 16:15 Uhr auf der Schloßstraße in Niefern-Öschelbronn zu einem Vorfall, bei dem ein 18-jähriger Rollerfahrer versuchte, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen.

Eine Streife wollte den Fahrer des Leichtkraftrads anhalten, jedoch missachtete der junge Mann die Anhalte-Signale und beschleunigte sein Fahrzeug. Über den Dürrmenzer Weg in Richtung Mühlacker versuchte der Fahrer, sich der Kontrolle zu entziehen. Auf der Strecke zwischen Niefern-Öschelbronn und dem Ortsteil Dürrmenz fuhr er mit hoher Geschwindigkeit und teilweise rücksichtslos, was zu gefährlichen Situationen mit anderen Verkehrsteilnehmern führte.

Der Fahrer und sein 20-jähriger Mitfahrer fuhren unter anderem auf Straßenabschnitten, auf denen auch andere Verkehrsteilnehmer unterwegs waren. Glücklicherweise kam es zu keinem schwereren Unfall. Der Rollerfahrer konnte schließlich nicht weiter flüchten und kam abrupt zum Stillstand. Bei diesem Stopp zog sich der Mitfahrer eine Beinverletzung zu. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 3.500 EUR geschätzt.

Die Polizei Pforzheim bittet nun Zeugen oder Geschädigte, die den Vorfall beobachtet haben oder durch die Fahrweise des Rollers gefährdet wurden, sich unter der Telefonnummer 07231 125810 bei der Verkehrspolizeiinspektion zu melden.

Alexander Uhr, Pressestelle

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