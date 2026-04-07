Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Polizei stoppt betrunkenen Autofahrer

Pforzheim (ots)

Ein deutlich alkoholisierter 53-Jähriger wollte sich am Abend des 4.4.26 vergebens einer Verkehrskontrolle entziehen. Polizei stellt Führerschein sicher.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein Mercedes-Fahrer gegen 18 Uhr die Landstraße 1135 (Wurmberger Straße) und erkannte hierbei offensichtlich eine stationäre Polizeikontrollstelle auf Höhe der Einmündung Im Altgefäll. Der 53-Jährige versuchte sich durch ein Wendemanöver vergebens einer Kontrolle zu entziehen und wurde kurze Zeit später angehalten.

Hierbei konnte bei dem Pkw-Lenker Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Atemalkoholvortest ergab einen Wert von ca. 2,8 Promille. Der Mann musste in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben und der Führerschein wurde sichergestellt. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Allgemeine Hinweise Ihrer Polizei:

Ab 0,3 Promille kann von einer sogenannten "relativen Fahruntüchtigkeit" gesprochen werden. Kommen ab diesem Promillewert noch alkoholbedingte Fahrfehler oder ein dadurch verursachter Verkehrsunfall mit Personenschaden oder entsprechendem Sachschaden hinzu, hat die Fahrerin oder der Fahrer mit einer Strafanzeige und fahrerlaubnisrechtlichen Konsequenzen zu rechnen.

Ab 1,1 Promille wird bei Kfz-Lenkern im öffentlichen Straßenverkehr von "absoluter Fahruntüchtigkeit" gesprochen. Die Folgen sind in der Regel eine Strafanzeige und die Entziehung der Fahrerlaubnis.

Abhängig vom Blutalkoholspiegel werden Hör- und Sehfähigkeit beeinträchtigt, Koordinations- und Reaktionsvermögen lassen nach, Distanzen und Geschwindigkeiten werden falsch eingeschätzt. Menschen unter Alkoholeinfluss handeln weniger gefahrenbewusst und sind risikofreudiger. Bereits bei einer Alkoholisierung von 1,5 Promille (absolute Fahruntüchtigkeit) steigt das Unfallrisiko um das 12-fache. (Quelle: https://www.gib-acht-im-verkehr.de/themen/suchtmittel/alkohol/).

Benjamin Koch, Pressestelle

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