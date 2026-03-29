Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: U-Haftbefehl am Dortmunder Flughafen vollstreckt - Bundespolizei mit Fahndungserfolg

Dortmund (ots)

Am 27. März vollstreckten Einsatzkräfte der Bundespolizei einen Untersuchungshaftbefehl am Flughafen Dortmund.

Gegen 09:15 Uhr kontrollierten die Beamten einen 65-jährigen nordmazedonischen Staatsangehörigen im Rahmen der Einreisekontrolle eines Fluges aus Skopje (Nordmazedonien). Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung der Personalien stellten die Uniformierten fest, dass gegen den in Kassel wohnhaften Mann ein Haftbefehl vorlag.

Das Amtsgericht Kassel suchte den 65-Jährigen mit einem Untersuchungshaftbefehl wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Die Einsatzkräfte nahmen den Gesuchten daraufhin unmittelbar fest und brachten ihn zur Dienststelle.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen führten die Bundespolizisten den Mann, zur Vorführung bei einem Richter, dem Amtsgerichts zu.

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