Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Diensthundeinsatz nach Angriff auf Einsatzkräfte - Bundespolizei nimmt aggressiven Mann im Dortmunder Hauptbahnhof in Gewahrsam

Dortmund (ots)

Am späten Abend des 27. März widersetzte sich ein 24-jähriger Mann im Dortmunder Hauptbahnhof massiv einem Platzverweis und griff die eingesetzten Beamten sowie einen Diensthundeführer an. Zur Abwehr des Angriffs musste ein Diensthund eingesetzt werden.

Gegen 21:25 Uhr trafen Einsatzkräfte auf den litauischen Staatsangehörigen, der bereits mehrfach am selben Tag polizeilich in Erscheinung getreten war und über einen gültigen Platzverweis für den Hauptbahnhof verfügte. Der wohnungslose Mann zeigte sich äußerst aggressiv und angriffslustig. Da er den Aufforderungen, den Bahnhof zu verlassen, nicht nachkam, unterstützte ein Diensthundeführer, der ebenfalls unmittelbar vor Ort war, die Maßnahmen.

Trotz erneuter Gefährderansprache durch die Beamten und den Diensthundeführer wahrte der 24-Jährige keinen Abstand. Er fixierte den Diensthund, breitete die Arme aus und rannte unter lautem Schreien auf den Hundeführer und die Einsatzkräfte zu. Da die Androhungen des Diensthundeeinsatzes wirkungslos blieben, setzte der Beamte den Hund mit angelegtem Stoßkorb gegen den heranstürmenden Angreifer ein.

Nach einem ersten Treffer gegen den Oberkörper taumelte der Mann, setzte seinen Angriff jedoch unmittelbar und bedrohlich schnell fort. Erst nach einem zweiten Einsatz des Diensthundes mit dem Stoßkorb stürzte der Störer zu Boden. Als er versuchte, erneut aufzustehen, fixierten ihn die Einsatzkräfte unter erheblichem Widerstand am Boden und legten ihm Handfesseln an. Die Uniformierten brachten den 24-Jährigen zur Dienststelle, wo ein Atemalkoholtest einen Wert von rund 1,7 Promille ergab. Nach erfolgter Belehrung und Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann in das Polizeigewahrsam in Dortmund überstellt. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein.

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