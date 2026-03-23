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Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Einreise nach Deutschland endet im Gefängnis

Neuenburg am Rhein (ots)

Ein wegen Körperverletzung verurteilter und mit Haftbefehl gesuchter Mann ist von der Bundespolizei in Neuenburg am Rhein festgenommen worden. Jetzt verbüßt er eine mehrwöchige Ersatzfreiheitsstrafe.

Am Freitagabend (20.03.2026) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei den 46-Jährigen am Autobahngrenzübergang Neuenburg am Rhein. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl zu vollstrecken war. Wegen Körperverletzung verurteilte ein Gericht den deutschen Staatsangehörigen im Jahr 2024 zu einer Geldstrafe in Höhe von 1.740 Euro, die dieser jedoch nie bezahlte. Gegenüber der Bundespolizei konnte der in Kroatien wohnhafte Mann die Geldstrafe nicht aufbringen. Es erfolgte die Festnahme und Einlieferung in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Pressestelle
Angelo Schäfer
Telefon: 0172/7476830
E-Mail: pressestelle.weil@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell

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