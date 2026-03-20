Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Verbotenes Springmesser bei Kontrolle entdeckt

Neuenburg am Rhein (ots)

Immer wieder werden durch die Bundespolizei im Rahmen der Grenzkontrollen illegale Waffen aufgefunden. So stellten Einsatzkräfte auch ein Springmesser sicher.

Die Bundespolizei kontrollierte den rumänischen Staatsangehörigen am Donnerstagvormittag (19.03.2026) am Grenzübergang Neunburg am Rhein - Autobahn. Bei der Durchsuchung seines mitgeführten Rucksacks, konnte ein Springmesser aufgefunden werden. Die Einsatzkräfte leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz ein und stellen das Springmesser sicher.

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