Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
BPOLI-WEIL: Verbotenes Springmesser bei Kontrolle entdeckt
Neuenburg am Rhein (ots)
Immer wieder werden durch die Bundespolizei im Rahmen der Grenzkontrollen illegale Waffen aufgefunden. So stellten Einsatzkräfte auch ein Springmesser sicher.
Die Bundespolizei kontrollierte den rumänischen Staatsangehörigen am Donnerstagvormittag (19.03.2026) am Grenzübergang Neunburg am Rhein - Autobahn. Bei der Durchsuchung seines mitgeführten Rucksacks, konnte ein Springmesser aufgefunden werden. Die Einsatzkräfte leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz ein und stellen das Springmesser sicher.
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