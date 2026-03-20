Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Bundespolizei nimmt zweifach Gesuchten in der Tram fest

Weil am Rhein (ots)

Die Bundespolizei stellt bei der Einreise ins Bundesgebiet einen 46-Jährigen fest, welcher zweifach per Haftbefehl gesucht wird. Nun sitzt er im Gefängnis.

Am Donnerstagabend (19.03.2026) kontrollierte die Bundespolizei eine grenzüberschreitende Tram am Grenzübergang Weil am Rhein - Friedlingen. Bei der Überprüfung des georgischen Staatsangehörigen stellten die Einsatzkräfte fest, dass zwei Gerichte den Mann 2021 und 2022 wegen Diebstahls rechtskräftig verurteilt hatten. Der Mann konnte die geforderte Geldstrafe vor Ort nicht begleichen. Nach der Haftvorführung lieferte die Bundespolizei den Mann in eine Justizvollzugsanstalt ein, wo er noch eine 207-tägige Ersatzfreiheitsstrafe zu verbüßen hat.

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