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Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Niefern-Öschelbronn - Dieseldiebe schlagen auf Autobahnbaustelle zu -Polizei sucht Zeugen-

Niefern-Öschelbronn (ots)

Bislang unbekannte Dieseldiebe sind zwischen Donnerstag (02.04.2026) und Dienstag (07.04.2026) auf der Großbaustelle an der Bundesautobahn 8 im Bereich Autobahnausfahrt Pforzheim-Ost zu Gange gewesen. An Tankcontainern sowie Baustellenfahrzeugen zapften die Unbekannten knapp 4000 Liter Kraftstoff ab. Mit ihrer Beute entkamen die Diebe unerkannt. Aufgrund der Menge des Diebesgutes ist davon auszugehen, dass die Täter ein größeres Fahrzeug oder gar einen Lastwagen zum Abtransport nutzten. Die Tatzeit muss zwischen Donnerstagabend, 20:45 Uhr und Dienstagmorgen gegen 06:35 Uhr gelegen haben. Beamte des Verkehrsdienstes Pforzheim -Verkehrsgruppe Autobahn haben die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die zur Tatzeit im Bereich der Autobahnbaustelle Fahrzeuge oder Personen bemerkt haben, werden gebeten sich unter der 07231 12581-0 zu melden.

Simone Unger, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

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