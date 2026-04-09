Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Neulingen - Polizei kontrolliert Durchfahrtsverbot - Zahlreiche Verstöße festgestellt!

Bauschlott (ots)

Die Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim hat am Donnerstagmorgen zwischen 07:00 Uhr und 08:30 Uhr im Bereich der Schloßstraße in Neulingen-Bauschlott eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Im Zentrum der Maßnahmen standen insbesondere die Überprüfung des Durchfahrtsverbots. Trotz der verhältnismäßig kurzen Dauer der Maßnahme registrierten die Einsatzkräfte eine hohe Anzahl an Missachtungen. Insgesamt wurden 35 Fahrzeugführer festgestellt, welche die Beschilderung ignorierten und die Strecke unberechtigt befuhren. Über das Durchfahrtsverbot hinaus deckte die Polizei im Zuge der Kontrollen weitere Ordnungswidrigkeiten auf. In zwei Fällen konnten Autofahrer ihren Führerschein nicht vorweisen, während bei einem weiteren Fahrzeug eine Unterschreitung der Mindestprofiltiefe an den Reifen festgestellt wurde. Besonders sicherheitsrelevant war zudem ein Verstoß im Bereich der Ladungssicherung beim Transport von Gefahrgut.

Die Polizei wird weiterhin die Einhaltung des Durchfahrtsverbots konsequent überwachen.

Benedikt Sengle, Pressestelle

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