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Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Sternenfels - Pkw aufgebrochen- Zeugen gesucht

Sternenfels (ots)

Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen wurden Baumaschinen aus einem Firmenfahrzeug entwendet.

Nach derzeitigen Erkenntnissen machte sich unbekannte Täterschaft zwischen Dienstag, 13:00 Uhr und Mittwoch, 07:30 Uhr an einem in der Lerchenstraße abgestellten Pkw zu schaffen. Baumaschinen im mittleren vierstelligen Eurobetrag wurden entwendet.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mühlacker unter der Telefonnummer 07041 9693-0 zu melden.

Carmela Rinaldo, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

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