Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Mehrere Gräber beschädigt - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Auf dem katholischen Friedhof in Gelsenkirchen-Resse kam es zwischen Mittwochabend, 1. April 2026, 21 Uhr, und Donnerstagmorgen, 2. April 2026, 6.30 Uhr, zu mehreren Sachbeschädigungen an Gräbern. Streifenbeamte stellten vor Ort insgesamt 21 Gräber fest, an denen unter anderem Grableuchten zerstört worden waren.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Sachverhalt beobachtet haben und die Angaben zu Tatverdächtigen machen können, sich telefonisch unter der 0209 365 8120 oder unter der 0209 365 8240 zu melden.

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