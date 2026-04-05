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Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Mehrere Gräber beschädigt - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Auf dem katholischen Friedhof in Gelsenkirchen-Resse kam es zwischen Mittwochabend, 1. April 2026, 21 Uhr, und Donnerstagmorgen, 2. April 2026, 6.30 Uhr, zu mehreren Sachbeschädigungen an Gräbern. Streifenbeamte stellten vor Ort insgesamt 21 Gräber fest, an denen unter anderem Grableuchten zerstört worden waren.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Sachverhalt beobachtet haben und die Angaben zu Tatverdächtigen machen können, sich telefonisch unter der 0209 365 8120 oder unter der 0209 365 8240 zu melden.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Leitungsstab/Pressestelle
Polizeioberkommissar Florian Mühlenbrock
Telefon: +49 209 365 2012
E-Mail: poststelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

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